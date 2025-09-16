menu
JPNN.com » Kriminal » Mahasiswi Dibunuh Pacar Gegara Cemburu, Usia Pelaku Tak Disangka

Mahasiswi Dibunuh Pacar Gegara Cemburu, Usia Pelaku Tak Disangka

Mahasiswi Dibunuh Pacar Gegara Cemburu, Usia Pelaku Tak Disangka
Ilustrasi - Garis polisi di TKP pembunuhan. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Polsek Ciracas mengungkap kasus pembunuhan mahasiswi di sebuah indekos Jalan H Yusin, Gang Muchtar, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur (Jaktim).

Korban diketahui berinisial IM (23). Sementara pelaku ialah pacar korban.

"Pelaku merasa cemburu terhadap korban yang jalan dengan laki-laki lain," kata Kapolsek Ciracas Kompol Rohmad Supriyanto saat dikonfirmasi, Senin.

Rohmad mengatakan pelaku datang ke indekos pada Kamis (11/9) sekitar pukul 23.45 WIB dan terjadilah cekcok antara korban dan pelaku.

Kemudian, korban merasa takut dan berteriak memanggil temannya yang bernama Yasmin.

Karena korban berteriak, pelaku FF (16 tahun) merasa panik dan langsung mencekik korban sampai lemas.

"Akhirnya, teman korban yang bernama Yasmin menyuruh korban untuk keluar dan saat pelaku keluar, teman korban langsung menutup pintu dari luar," ujar Rohmad.

Keesokan harinya pada Jumat (12/9), sekitar pukul 11.00 WIB, pelaku datang lagi ke indekos korban untuk memastikan keadaan korban.

Cemburu melihat korban jalan dengan lelaki lain, FF membunuh pacarnya yang berstatus mahasiswi.

