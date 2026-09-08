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Mahasiswi Hilang di Tasikmalaya Ternyata Dibawa Kabur Pacar, Begini Ceritanya, Oalah

Mahasiswi Hilang di Tasikmalaya Ternyata Dibawa Kabur Pacar, Begini Ceritanya, Oalah
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Polisi melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang membawa kabur mahasiswi untuk menjalani proses hukum di Markas Polres Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (7/9/2026). ANTARA/HO-Polres Tasikmalaya

jpnn.com - Polisi berhasil mengungkap misteri kasus mahasiswi yang dilaporkan hilang oleh keluarganya di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Polres Tasikmalaya menangkap seorang pria yang membawa kabur mahasiswi tersebut ke luar daerah hingga ke Provinsi Lampung.

"Kami berhasil menemukan korban sekaligus mengamankan seorang pria yang diduga membawa lari korban hingga ke Provinsi Lampung," kata Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Papa Rihi kepada wartawan di Tasikmalaya, Senin (7/9/2026).

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Polisi menangkap pemuda berinisial JCP (31), warga Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Penangkapan dilakukan kurang dari 24 jam setelah keluarga korban melaporkan kehilangan mahasiswi tersebut ke kepolisian pada Minggu (6/9/2026).

Tim kepolisian langsung bergerak mencari korban berinisial CMP (23), mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Tasikmalaya sampai akhirnya dapat diketahui keberadaannya di wilayah Provinsi Lampung.

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Tersangka selanjutnya dibawa ke Markas Polres Tasikmalaya untuk menjalani proses hukum dan dijerat Pasal 454 dan atau Pasal 450 KUHP tentang penculikan atau kemerdekaan seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

"Tersangka dilaporkan terkait dugaan tindak pidana membawa lari perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 dan atau Pasal 450 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara," tutur Kapolres.

Polisi berhasil mengungkap misteri kasus mahasiswi yang dilaporkan hilang oleh keluarganya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ternyata dibawa kabur pacar ke Lampung.

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