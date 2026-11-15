Mahasiswi i3L University Ciptakan Es Krim Jangkrik, Rasanya Bikin Penasaran

jpnn.com, JAKARTA - Inovasi unik datang dari mahasiswi Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L University) Andrea Zefany Wirjolukito.

Dia berhasil mengembangkan es krim cokelat berbahan dasar jangkrik yang berpotensi menjadi sumber protein alternatif.

Inovasi es krim jangkrik tersebut merupakan hasil penelitian Andrea di Fakultas Teknologi Pangan i3L University.

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Tidak sekadar menghadirkan makanan unik, penelitian itu juga bertujuan menjawab tantangan ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber protein yang lebih berkelanjutan.

"Edible insects memiliki potensi besar sebagai sumber protein alternatif yang ramah lingkungan, affordable, dan juga kaya akan nutrisi," kata Andrea, Minggu (15/11).

Andrea memilih nama jangkrik karena serangga tersebut memiliki kandungan protein yang tinggi.

Menurut Andrea, kandungan protein jangkrik berpotensi melampaui sejumlah sumber protein hewani konvensional seperti sapi dan ayam.

Namun, mengolah jangkrik menjadi makanan yang dapat diterima masyarakat bukan perkara mudah.