menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Food » Mahasiswi i3L University Ciptakan Es Krim Jangkrik, Rasanya Bikin Penasaran

Mahasiswi i3L University Ciptakan Es Krim Jangkrik, Rasanya Bikin Penasaran

Mahasiswi i3L University Ciptakan Es Krim Jangkrik, Rasanya Bikin Penasaran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mahasiswi i3L University Andrea Zefany Wirjolukito menciptakan es krim Jangkrik, rasanya bikin penasaran. Foto dok. i3L University

jpnn.com, JAKARTA - Inovasi unik datang dari mahasiswi Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L University) Andrea Zefany Wirjolukito.

Dia berhasil mengembangkan es krim cokelat berbahan dasar jangkrik yang berpotensi menjadi sumber protein alternatif.

Inovasi es krim jangkrik tersebut merupakan hasil penelitian Andrea di Fakultas Teknologi Pangan i3L University.

Baca Juga:

Tidak sekadar menghadirkan makanan unik, penelitian itu juga bertujuan menjawab tantangan ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber protein yang lebih berkelanjutan.

"Edible insects memiliki potensi besar sebagai sumber protein alternatif yang ramah lingkungan, affordable, dan juga kaya akan nutrisi," kata Andrea, Minggu (15/11).

Andrea memilih nama jangkrik karena serangga tersebut memiliki kandungan protein yang tinggi.

Baca Juga:

Menurut Andrea, kandungan protein jangkrik berpotensi melampaui sejumlah sumber protein hewani konvensional seperti sapi dan ayam.

Namun, mengolah jangkrik menjadi makanan yang dapat diterima masyarakat bukan perkara mudah.

Mahasiswi i3L University Andrea Zefany Wirjolukito menciptakan es krim Jangkrik, rasanya bikin penasaran

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co