jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswi Program Studi Teknik Industri angkatan 2023 President University Angellina Neysa Tanly berkesempatan melanjutkan studi magister di University of Wisconsin, Madison, Amerika Serikat.

Dia menempuh pendidikan melalui program percepatan studi magister dengan pembiayaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Kesempatan tersebut diperolehnya lantaran President University menjadi salah satu dari lima perguruan tinggi mitra terpilih LPDP dalam program percepatan studi magister.

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Setelah beberapa bulan menjalani perkuliahan di Negeri Paman Sam, Angellina mengaku mendapatkan banyak pengalaman baru, baik dalam bidang akademik maupun kehidupan sehari-hari.

"Salah satu perbedaan yang paling dirasakan ialah budaya belajar yang mendorong mahasiswa aktif bertanya dan berdiskusi selama perkuliahan," katanya, Selasa (24/11).

Menurutnya, mahasiswa tidak perlu takut mengajukan pertanyaan karena dosen justru mendorong mereka memahami materi secara mendalam.

“No stupid question. Semua mahasiswa di-encourage untuk bertanya. Dijelaskan sampai ke akar-akarnya sampai jelas,” ujarnya.

Dia juga merasakan perbedaan ketika menghadapi ujian. Pertanyaan yang diberikan kerap tidak sesuai dengan perkiraannya sehingga mahasiswa dituntut memahami materi, bukan sekadar mengandalkan hafalan.