Mahasiswi Tewas Diduga Korban Pembunuhan

jpnn.com, MATARAM - Mahasiswi berinisial NDR (21) ditemukan tewas di kamar indekosnya wilayah Gomong, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Dalam kasus ini polisi menelusuri dugaan pembunuhan.

Kepala Satreskrim Polresta Mataram AKP Made Dharma Yulia Putra mengatakan dugaan pembunuhan tersebut kini menjadi salah satu tujuan penyelidikan polisi di lapangan.

"Jadi, ini (dugaan pembunuhan) masih kami dalami," kata Made Dharma saat ditemui di lokasi bersama tim dalam kegiatan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Mataram, Senin.

Polisi turut melakukan penyelidikan dengan mengambil keterangan warga sekitar dan pemilik indekos khusus perempuan tersebut.

"Pemeriksaan ini bagian dari pendalaman," ucapnya.

Dari giat olah TKP, polisi melakukan pemeriksaan kamar indekos NDR. Ada sejumlah barang di dalam kamar diamankan kepolisian, seperti kipas angin dan stop kontak.

Terkait informasi adanya sejumlah barang milik korban yang diduga hilang, seperti kendaraan roda dua, telepon seluler, dan komputer jinjing, Made Dharma mengaku belum dapat memastikan hal tersebut sebelum ada hasil pemeriksaan dari giat olah TKP.