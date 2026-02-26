menu
JPNN.com » Kriminal » Mahasiswi UIN Suska Dibacok Saat Hendak Seminar Proposal

Mahasiswi UIN Suska Dibacok Saat Hendak Seminar Proposal

Mahasiswi UIN Suska Dibacok Saat Hendak Seminar Proposal
Tangkapan layar video beredar saat mahasiswi UIN Suska Riau dievakuasi seusai dibacok. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, RIAU - Seorang mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2022 menjadi korban penganiayaan setelah dibacok oleh seorang pria yang diduga adalah mantan kekasihnya sendiri.

Mahasiswi tersebut dibacok secara brutal di Gedung Belajar Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, pada Kamis 26 Februari 2026 pagi.

Menurut informasi yang dihimpun, peristiwa berdarah ini terjadi di dalam ruang sidang saat korban sedang bersiap untuk melaksanakan Seminar Proposal (Sempro).

Terduga pelaku, yang diidentifikasi berinisial RM yah juga mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum saat itu juga berada di ruangan yang sama untuk menunggu dosen penguji.

Secara tiba-tiba, pelaku menyerang korban menggunakan senjata tajam.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka bacok serius di bagian tangan dan kening.

Kasatreskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi membenarkan kejadian itu.

“Benar kejadiannya di UIN Suska. Saat ini kami masih melakukan olah TKP. Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan nanti,” ujar Anggi. (mcr36/jpnn)

Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Rizki Ganda Marito

