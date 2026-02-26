menu
Mahasiswi UIN Suska Riau Selamat Setelah Dibacok Pria yang Mencintainya
Mahasiswi UIN Suska Riau yang diserang penggemarnya dirawat di RS Bhayangkara Polda Riau. Foto: source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau menjadi korban pembacokan brutal yang terjadi di lingkungan kampus, Pekanbaru, Kamis (26/2).

Korban mengalami luka serius di sejumlah bagian tubuh dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

Korban, FAP (23), mahasiswi jurusan Ilmu Hukum.

Dia diserang saat berada di Gedung Belajar Fakultas Syariah ketika hendak mengikuti Seminar Proposal (Sempro).

Pelaku berinisial RM (22), yang juga merupakan mahasiswa di kampus yang sama, diduga menyerang korban menggunakan senjata tajam secara tiba-tiba.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka bacok di bagian punggung, leher, kepala, serta tangan yang dilaporkan mengalami luka parah hingga nyaris putus.

Korban sempat mendapatkan penanganan awal sebelum akhirnya dilarikan ke RS Bhayangkara Polda Riau untuk menjalani perawatan intensif.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Zahwani Pandra menyampaikan bahwa kondisi korban saat ini mulai membaik setelah mendapatkan tindakan medis.

