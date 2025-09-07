Mahasiswi UMM Dibunuh Polisi Bripka AS

jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Faradila Amalia Najwa tewas dibunuh.

Pelaku pembunuhan anggota Polres Probolinggo berinisial Bripka AS.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abast mengatakan penetapan tersebut berdasarkan hasil perkembangan penyidikan, pemeriksaan terhadap enam orang saksi dan sejumlah bukti seperti dua unit telepon genggam milik korban yang ditemukan.

"Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim telah mengantongi minimal dua alat bukti yang sah, di antaranya keterangan saksi, alat bukti surat, serta petunjuk, sehingga status Bripka AS ditingkatkan menjadi tersangka," katanya di Surabaya, Kamis.

Ia menambahkan sejak Selasa (17/12) tersangka AS telah ditahan dan ditempatkan di Rumah Tahanan Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk kepentingan penyidikan.

“Tersangka sudah kami tahan di Rutan Polda Jatim,” tuturnya.

Menurut Jules, penyidik masih terus mengembangkan perkara tersebut, termasuk melakukan pengejaran terhadap pihak lain yang diduga terlibat.

"Karena proses penyidikan masih berjalan, ada beberapa barang bukti yang telah disita, di antaranya sarana yang digunakan oleh terduga pelaku berupa kendaraan milik tersangka, kemudian handphone milik korban, serta pakaian yang digunakan baik oleh korban maupun tersangka,” katanya.