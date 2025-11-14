Mahasiswi Unpak yang Jatuh dari Lantai 3 Menulis Surat untuk Ayah-Ibu, Ada Kata Maafin
jpnn.com - Polisi menemukan sepucuk surat dalam kasus mahasiswi Universitas Pakuan (Unpak) terjatuh dari lantai tiga Gedung Manajemen.
Kini mahasiswi tersebut masih dirawat intensif di rumah sakit.
Kapolsek Bogor Tengah Kompol Waluyo menyebut surat tulisan tangan yang ditemukan di barang pribadi korban kini menjadi bagian dari proses penyelidikan.
Begini isi surat mahasiswi Unpak tersebut;
Maafkan Ira bu, ayah, Ira cape Ira nyerah mental Ira rusak mental Ira hancur maafin Ira nyuhunkeun hampura saageung - ageung an hate ira tos teu kiat dinyenyeri ira cape maaf bu, ayah ira gagal jadi anak ibu sareng ayah teu cocok jadi anak yg baik.
Arti dari isi surat itu;
Maafkan Ira, bu, ayah. Ira lelah Ira menyerah, mental Ira rusak, mental Ira hancur. Maafkan Ira, mohon maaf sebesar-besarnya, hati Ira sudah tidak kuat menahan sakit, Ira lelah, maaf bu, ayah, Ira gagal menjadi anak ibu dan ayah, tidak pantas menjadi anak yang baik.
Namun demikian, Waluyo menegaskan hingga kini polisi belum menyimpulkan penyebab insiden terjatuhnya Ira dari ketinggian.
Ira Siti Nurazizah (21), mahasiswi Unpak yang jatuh dari lantai 3 gedung menulis surat untuk ayah ibunya. Begini kalimat dalam surat tersebut.
