Mahasiswi Unpam Serang Tewas Jatuh dari Lantai 2, Polisi Turun Tangan

jpnn.com, SERANG - Seorang mahasiswi Universitas Pamulang (Unpam) Kampus Serang tewas diduga akibat terjatuh dari lantai dua Gedung C kampus tersebut, Sabtu.

Korban bernama Suheni Sintiasari, warga Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.

Kapolsek Walantaka AKP Dulhak menyatakan pihaknya menerima laporan kejadian itu sekitar pukul 12.30 WIB.

"Betul, kami menerima laporan adanya seorang mahasiswa meninggal dunia akibat terjatuh dari lantai dua. Saat ini kejadian tersebut sedang kami proses dan tangani," kata Dulhak.

Dia menyebutkan pihaknya masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan keterangan saksi untuk memastikan kronologi serta penyebab jatuhnya korban.

"Perkara masih didalami, mohon waktu," ujarnya singkat.

Berdasarkan pantauan di lokasi kejadian, area sekitar Gedung C Kampus Unpam Serang telah dipasangi garis polisi.

Pada lantai dua gedung tersebut, terlihat minimnya pembatas pengaman di sisi bangunan.