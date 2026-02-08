menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Mahasiswi Unpam Serang Tewas Jatuh dari Lantai 2, Polisi Turun Tangan

Mahasiswi Unpam Serang Tewas Jatuh dari Lantai 2, Polisi Turun Tangan

Mahasiswi Unpam Serang Tewas Jatuh dari Lantai 2, Polisi Turun Tangan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suasana di lokasi kejadian di Unpam Serang, Banten, Sabtu (7/2/2026). (ANTARA/Desi Purnama Sari)

jpnn.com, SERANG - Seorang mahasiswi Universitas Pamulang (Unpam) Kampus Serang tewas diduga akibat terjatuh dari lantai dua Gedung C kampus tersebut, Sabtu.

Korban bernama Suheni Sintiasari, warga Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.

Kapolsek Walantaka AKP Dulhak menyatakan pihaknya menerima laporan kejadian itu sekitar pukul 12.30 WIB.

Baca Juga:

"Betul, kami menerima laporan adanya seorang mahasiswa meninggal dunia akibat terjatuh dari lantai dua. Saat ini kejadian tersebut sedang kami proses dan tangani," kata Dulhak.

Dia menyebutkan pihaknya masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan keterangan saksi untuk memastikan kronologi serta penyebab jatuhnya korban.

"Perkara masih didalami, mohon waktu," ujarnya singkat.

Baca Juga:

Berdasarkan pantauan di lokasi kejadian, area sekitar Gedung C Kampus Unpam Serang telah dipasangi garis polisi.

Pada lantai dua gedung tersebut, terlihat minimnya pembatas pengaman di sisi bangunan.

Seorang mahasiswi Unpam Serang tewas diduga akibat terjatuh dari lantai dua Gedung C kampus tersebut, Sabtu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI