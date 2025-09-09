Mahfud Anggap Wajar Prabowo Copot Budi Arie, Lalu Bicara Kapabilitas-Perkara Hukum
jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Mahfud Md menilai wajar Presiden Prabowo Subianto mencopot Budi Arie Setiadi dari posisi Menteri Koperasi pada Senin (8/9) kemarin.
Sebab, kata dia, nama Budi Arie sudah lama diteriaki publik agar dicopot dari jabatan di Kabinet Merah Putih.
"Nah, Budi Arie itu memang orang yang selalu diteriakan untuk diganti," ujar dia melalui YouTube akun Mahfud Md Official seperti dikutip Selasa (9/9).
Mahfud menilai Budi Arie memang tak punya kapabilitas menjabat Menteri Koperasi, sehingga publik menuntut pencopotan Ketua ProJo itu dari kabinet.
"Apa yang dikerjakan tidak jelas memberi pertanda bahwa memberi kemajuan kecuali sangat simbolis," lanjut eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Selanjutnya, kata Mahfud, Budi Arie juga menjadi menteri yang tersangkut kasus saat menjabat Menkominfo era Joko Widodo (Jokowi) di perkara judol.
"Kasus yang ditinggalkan dia di Kemenkominfo, kan, tidak bisa dilepaskan dengan dia. Bagaimanapun orang tidak percaya kalau orang seperti ini, kok, bisa begitu. Masalahnya belum jelas," ujar eks Menhan RI itu.
Mahfud mengatakan pencopotan Budi Arie dari kursi Menteri Koperasi menjadi jalan bagi penegak hukum untuk mengusut kasus pelindungan situs judol dituntaskan.
Pakar hukum tata negara Mahfud Md menganggap Budi Arie secara kapabilitas memang tak tepat menjabat Menteri Koperasi.
