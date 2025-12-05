Mahfud MD Dorong Partai Nonparlemen Berjuang Selamatkan Suara Pemilu 2029  

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD menilai, untuk menurunkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 1 persen pada Pemilu 2029, masih terbuka.

Hal ini Mahfud katakan, setelah delapan partai politik membentuk Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (Sekber GKSR), yang menginginkan ambang batas parlemen menjadi 1 persen.

"Ide dan aturan dasarnya, tidak pakai treshold tidak apa-apa. Mencalonkan presiden juga tidak membutuhkan treshold. Meski DPR ada yang ingin treshold 2 persen, ada yang nawar 4 persen, nanti dibahas (di DPR)," ujar Mahfud di Rakernas I dan Bimtek Partai Hanura, Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/12) malam.

Mahfud menambahkan, ambang batas parlemen 1 persen bisa diterapkan pada Pemilu 2029 mendatang.

"Artinya agar partai tidak kehilangan suara, 1 persen itu bisa," imbunya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, koalisi partai kecil menjadi satu wadah fraksi bisa kembali dihidupkan, agar suara rakyat tidak hangus.

Mekanismenya, melalui stembus accord, kesepakatan antar partai politik untuk menggabungkan sisa suara agar dapat memperoleh kursi yang tidak didapatkan secara individu.

"Partai-partai yang hanya 1 persen itu bergabung menjadi satu fraksi, sehingga menjadi besar. Menjadi fraksi sendiri, melalui stembus accord," terangnya.