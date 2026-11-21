Mahfud MD Ingatkan Prabowo soal Pemilihan Pengganti Gibran
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI agar cermat menentukan jadwal pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Mahfud menilai ada persoalan sinkronisasi aturan terkait tenggat pengajuan dua nama calon wapres dan pelaksanaan sidang MPR pada 9 Desember 2026.
Hal itu disampaikan Mahfud melalui akun X miliknya, @MohmahfudMD, Jumat (20/11).
Dia menjelaskan UUD 1945 mengatur pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam waktu 14 hari sebelum sidang MPR.
Namun, menurut Mahfud, UU MD3 dan Tata Tertib MPR menggunakan pengertian hari kerja, bukan hari kalender.
"Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," tulis Mahfud.
Guru besar hukum tata negara itu menilai perbedaan pengaturan tersebut perlu disikapi secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum.
Dia mengusulkan agar jadwal sidang MPR disesuaikan menjadi 14 hari kerja setelah lembaga tersebut menerima dua nama calon dari Presiden.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo dan pimpinan MPR agar cermat menentukan jadwal pemilihan wapres pengganti Gibran.
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