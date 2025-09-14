menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Mahfud MD Minta Polri Kembali ke Jati Diri Agar Dipercaya Rakyat

Mahfud MD Minta Polri Kembali ke Jati Diri Agar Dipercaya Rakyat

Mahfud MD Minta Polri Kembali ke Jati Diri Agar Dipercaya Rakyat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) bersama Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana saat menjadi pembicara di Forum Belajar Bersama (FBB) di Jakarta pada Jumat, (12/9/2025). (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

jpnn.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Polri menghadapi tantangan untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Mahfud menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara di Forum Belajar Bersama (FBB) bertema "Pemulihan Moril, Semangat, dan Profesional Polri Pasca Kekerasan Kolektif serta Riot Akhir Agustus" pada Jumat (12/9).

Perubahan itu menurut Mahfud harus dilakukan karena Polri saat ini sedang disoroti publik terlebih setelah beberapa peristiwa yang terjadi saat demonstrasi beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

Menurut Mahfud, kepercayaan publik merupakan hal yang fundamental karena akan berpengaruh pada efektivitas proses penegakan hukum yang dilakukan Polri.

Oleh karena itu, kata Mahfud, Polri harus kembali kepada jati dirinya yakni sebagai pelayan masyarakat sekaligus penegak hukum.

"Solusi fundamental bagi Polri adalah kembali pada jati dirinya," kata Mahfud dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).

Baca Juga:

Mahfud mengingatkan agar Polri menghayati Tri Brata dan Catur Prasetya dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945.

"Agar Polri tetap dipercaya rakyat sebagai penjaga hukum dan NKRI," lanjut Mahfud.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Polri harus kembali pada jati diri agar tetap dipercaya rakyat sebagai penjaga hukum dan NKRI.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI