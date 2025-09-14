menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Mahfud MD Puji Polri Jaga Keamanan hingga Desa, Ingatkan Tantangan Kepercayaan Publik

Mahfud MD Puji Polri Jaga Keamanan hingga Desa, Ingatkan Tantangan Kepercayaan Publik

Mahfud MD Puji Polri Jaga Keamanan hingga Desa, Ingatkan Tantangan Kepercayaan Publik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mahfud Md. Foto: ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai Polri telah menunjukkan kinerja yang baik karena masyarakat bisa merasakan aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari.

"Secara umum, Polri itu baik. Masyarakat merasa aman dan nyaman di kehidupan sehari-hari. Jangan dipungkiri ini," kata Mahfud dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan bahwa keamanan dan ketenteraman di Indonesia, termasuk hingga ke ribuan desa di berbagai daerah, berhasil dijaga aparat kepolisian.

Baca Juga:

"Coba Anda bayangkan. Kita seminar di satu hotel, di situ ada polisi yang jaga juga di luar keamanannya. Kita ke mal, ada polisi. Ke desa terpencil, ada polisi. Semua menjaga dan Indonesia menjadi tempat yang nyaman sebenarnya," ujarnya.

Mahfud menilai hal tersebut perlu dikembangkan dan disebarluaskan karena banyak polisi yang sudah menjalankan tugas dengan baik. "Kalau kita coba di sekolah-sekolah tertentu saja, kampus kalau terlalu ramai itu ada polisinya juga yang jaga. Itu maksudnya kan untuk menjaga keamanan," katanya.

Meski begitu, Mahfud mengingatkan bahwa Polri tetap menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepercayaan publik. Ia menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara di Forum Belajar Bersama bertema Pemulihan Moril, Semangat, dan Profesional Polri Pasca Kekerasan Kolektif serta Riot Akhir Agustus pada Jumat (12/9).

Baca Juga:

Menurut Mahfud, perubahan harus dilakukan karena Polri sedang menjadi sorotan publik pasca sejumlah peristiwa saat demonstrasi beberapa waktu lalu. Ia meyakini kepercayaan publik merupakan hal fundamental yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

"Oleh karenanya, Polri harus kembali pada jati dirinya yakni sebagai pelayan masyarakat sekaligus penegak hukum. Solusi fundamental bagi Polri adalah kembali pada jati dirinya. Tri Brata dan Catur Prasetya harus dihayati, dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945, agar Polri tetap dipercaya rakyat sebagai penjaga hukum dan NKRI," kata Mahfud. (tan/jpnn)


Berita Selanjutnya:
Kompolnas: Polri Lahir dari Rahim Reformasi untuk Jadikan Negara Lebih Demokratis

Menurut Mahfud, perubahan harus dilakukan karena Polri sedang menjadi sorotan publik pascasejumlah peristiwa saat demonstrasi beberapa waktu lalu


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI