Mahfud MD: Secara Umum, Polri Itu Baik
jpnn.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Polri menunjukkan kinerja yang baik karena masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam keseharian.
"Secara umum, Polri itu baik. Masyarakat merasa aman dan nyaman di kehidupan sehari-hari. Jangan dipungkiri ini," kata Mahfud dalam keterangan video diterima di Jakarta, Minggu (14/9/2025).
Mahfud mengatakan keamanan dan ketenteraman di Indonesia, termasuk ke ribuan desa di berbagai daerah, telah dijaga oleh aparat kepolisian.
"Coba Anda bayangkan. Kita seminar di satu hotel, di situ ada polisi yang jaga juga di luar keamanannya. Kita ke mal, ada polisi. Ke desa terpencil, ada polisi. Semua menjaga dan Indonesia menjadi tempat yang nyaman sebenarnya," tuturnya.
Hal tersebut menurut Mahfud, harus dikembangkan dan disebarluaskan.
"Karena banyak sekali polisi yang bagus sekali. Kalau kita coba di sekolah-sekolah tertentu saja, kampus kalau terlalu ramai itu ada polisinya juga yang jaga. Itu maksudnya, kan, untuk menjaga keamanan," ujarnya.
Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan Polri menghadapi tantangan untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Hal tersebut dikatakannya saat menjadi pembicara di Forum Belajar Bersama (FBB) bertema Pemulihan Moril, Semangat, dan Profesional Polri Pasca Kekerasan Kolektif serta Riot Akhir Agustus pada Jumat (12/9).
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Polri menunjukkan kinerja yang baik karena masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam keseharian.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Indef Sambut Baik Tim Investigasi Independen Demo Ricuh 25-29 Agustus 2025
- Mahfud MD Puji Polri Jaga Keamanan hingga Desa, Ingatkan Tantangan Kepercayaan Publik
- Aliansi Rakyat Peduli Negara Menegaskan Dukungan Atas Soliditas TNI-Polri
- Jual Motor Paman, Keponakan Diringkus Satreskrim Polres Musi Rawas
- Sepasang Kekasih Diduga Bandar Sabu-Sabu Diringkus Polisi di Ogan Ilir
- Walkot Bandung Farhan Akui Perbaikan Infrastruktur Usai Aksi Ricuh Lumayan Berat