Mahkota Karya Desainer Indonesia Bikin Penampilan Kylie Jenner Makin Berkelas

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas asal Amerika Serikat, Kylie Jenner, tampil memukau dalam pemotretan kampanye koleksi terbarunya, King Kylie Collection, dengan mengenakan mahkota karya desainer aksesori asal Indonesia, Rinaldy Yunardi.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rinaldy membagikan momen ketika Kylie mengenakan mahkota berwarna silver rancangannya.

“Kylie Jenner wearing @rinaldyyunardiofficial crown for King Kylie campaign,” tulisnya dalam keterangan foto dikutip pada Selasa (14/10).

Rinaldy menjelaskan, mahkota tersebut memiliki bentuk melingkar dengan warna dasar hitam dan detail bunga kecil bergaya art nouveau.

Sentuhan batu zircon, kristal, dan mutiara hitam berbentuk tetes menambah kesan mewah dan elegan.

Mahkota berukuran besar itu tampak mencuri perhatian dalam beberapa pose Kylie. Nuansa silver dan taburan permata memberi kilau glamor yang merepresentasikan sosok “King” sesuai dengan tema koleksi riasan milik sang bintang reality show.

Dalam sesi pemotretan tersebut, Kylie tampil berani dengan tubuh berbalut cat warna silver berkilau, riasan mata bold, serta rambut panjang yang terurai.

Kampanye ini sekaligus menandai 10 tahun perjalanan merek King Kylie, yang kini kembali hadir dengan nuansa era 2010-an lewat koleksi lipstik cair, lip gloss metalik, dan palet eyeshadow warna teal.