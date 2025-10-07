menu
Mahrani Pinjam Uang Rp 100 Ribu, Anaknya Diejek, lalu Tembak Satria

Mahrani Pinjam Uang Rp 100 Ribu, Anaknya Diejek, lalu Tembak Satria
Tersangka Mahrani (oranye) saat dihadirkan dalam press release kasus penembakan di Polres OKI, Sumatera Selatan pada Senin (6/10/2025). Foto: Dok. Polres OKI

jpnn.com, OGAN KOMERING ILIR - Tim Gabungan Satreskrim Polres OKI dan Polsek Cengal menangkap pelaku penembakan yang menewaskan Karya (40).

Pelaku bernama Mahrani (35), warga Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan.

Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto mengungkapkan bahwa peristiwa penembakan terjadi di Jalan Poros Desa Sungai Jeruju, Senin (6/10/2025) sekitar pukul 07.00 WIB.

Saat itu, korban bersama istri hendak perjalanan pulang ke rumah seusai berkunjung di kediaman keluarganya.

"Pelaku ditangkap di hari yang sama sekitar pukul 13.30 WIB," ungkap Eko, Selasa (7/10/2025).

Selain pelaku, tim gabungan juga mengamankan barang bukti berupa sepucuk senpira replika revolver yang digunakan pelaku.

"Satu pucuk senpira replika revolver juga diamankan," beber Eko.

Mahrani mengaku nekat melakukan perbuatan tersebut lantaran sakit hati setelah meminjam uang dengan korban.

Mahrani (35), pelaku penembakan terhadap Karya (40) warga Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten OKI ditangkap.

