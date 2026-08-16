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Mahyong Jadi Pilihan Aktivitas Nongkrong Baru di Pantjoran dan Golf Island PIK

Mahyong Jadi Pilihan Aktivitas Nongkrong Baru di Pantjoran dan Golf Island PIK
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Permainan mahyong mulai hadir sebagai salah satu pilihan aktivitas nongkrong di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK). Foto: source for JPNN

jpnn.com, TANGERANG - Permainan mahyong mulai hadir sebagai salah satu pilihan aktivitas nongkrong di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK).

Pong Mahjong Parlor di Pantjoran PIK dan Ou Gu Ri di Golf Island menjadi dua tempat yang menawarkan permainan tersebut dalam suasana lebih kasual.

Di Pong Mahjong Parlor, pengunjung bisa bermain mahyong dengan pendampingan Game Master.

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Tempat tersebut terbuka bagi pemain dari berbagai level, mulai dari pemula hingga mereka yang sudah terbiasa bermain.

Adapun Ou Gu Ri menggabungkan fasilitas mahyong dengan konsep restoran. 

Mahyong Jadi Pilihan Aktivitas Nongkrong Baru di Pantjoran dan Golf Island PIK

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Tempat tersebut menyediakan lima meja otomatis dengan tarif Rp 100 ribu per jam.

Seorang pengunjung bernama Stephanie Gunawan mengaku memilih datang karena ingin mencoba aktivitas nongkrong yang berbeda.

Permainan mahyong mulai hadir sebagai salah satu pilihan aktivitas nongkrong di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK).

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