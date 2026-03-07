menu
MAIIN Gandaria Gelar Ramadan Cup untuk Pererat Silaturahmi dan Sportivitas

MAIIN Gandaria Gelar Ramadan Cup untuk Pererat Silaturahmi dan Sportivitas

MAIIN Gandaria Gelar Ramadan Cup untuk Pererat Silaturahmi dan Sportivitas
Ramadan Cup by MAIIN Gandaria. Foto: dok MG

jpnn.com, JAKARTA - Meriahkan bulan Ramadan, MAIIN Gandaria, salah satu properti di bawah naungan MahaDasha Group, menggelar Ramadan Cup pada tanggal 6-7 Maret 2026

. Ajang ini menghadirkan turnamen mini soccer bagi komunitas Sobat MAIIN sebagai sarana mempererat silaturahmi dan menjunjung sportivitas dalam suasana penuh keberkahan di bulan Ramadan.

Turnamen tanpa biaya pendaftaran ini diikuti oleh 8 tim mini soccer dengan memperebutkan hadiah bernilai jutaan rupiah.

“Ramadan Cup bukan hanya sekadar kompetisi olahraga, tetapi juga momentum untuk memperkuat tali persaudaraan, menebarkan semangat kebersamaan, serta menghidupkan  nilai-nilai Ramadan melalui aktivitas yang positif. Turnamen ini juga menjadi bentuk apresiasiMAIIN Gandaria kepada para Sobat MAIIN yang telah setia memilih kami sebagai pilihan tempat berolahraga,” ujar M. Iqbal Prasetyo Utomo, Direktur PT Triyasa Propertindo(Triyasa) selaku pengelola MAIIN Gandaria.

Bersamaan dengan penyelenggaraan turnamen, MAIIN Gandaria juga menyalurkan donasi berupa paket sembako Ramadan kepada masyarakat prasejahtera di lingkungan sekitar sebagai wujud kepedulian sosial perusahaan.

Ramadan Cup berhasil terselenggara berkat kolaborasi strategis antara MAIIN Gandaria dengan para mitra yang konsisten mendukung berbagai kegiatan di MAIIN Gandaria, yaitu PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. KCP Jakarta Rawamangun dan Gelora.id.

Melalui ajang ini, Ramadan Cup MAIIN Gandaria diharapkan dapat memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih luas bagi seluruh pihak yang terlibat. (flo/jpnn)



Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

