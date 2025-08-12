Main Cantik, Mia Ismi Wakili Indonesia dalam Album Kompilasi Global
jpnn.com, JAKARTA - Mia Ismi lewat lagu terbaru yang berjudul Main Cantik terpilih sebagai musisi yang mewakili Indonesia dalam 'The World Album - International Artists Project'.
Adapun The World Album - International Artists Project merupakan sebuah Album yang berisikan penyanyi dan musisi dari seluruh negara di dunia.
Pada 2025 ini Mia Ismi yang merupakan penyanyi, pemain biola, vocal director dan Lecturer, kembali mendapatkan kepercayaan dari Mr. Brandon Beckwith dan team KeepClear Records (berbasis di Amsterdam-Belanda & USA) untuk terlibat The World Album yang rilis awal Agustus 2025.
Album tersebut berisi 200 lagu, dengan 93 bahasa, 121 genre music dan berdurasi 12.5 jam. Terdapat sekitar 197 lebih perwakilan artist yang lahir dan-atau besar di seluruh negara di dunia.
Kerja sama internasional yang luar biasa itu juga sudah didaftarkan ke Guinness Book of Record, serta sudah menjadi bagian dari Grammy Consideration untuk Best Global Music Album 2026.
Pengalaman mendengarkan album tersebut diharapkan dapat membawa pendengar untuk menghargai dan mencintai berbagai jenis musik dan lagu dari berbagai negara di dunia.
"Awalnya dihubungi langsung oleh Brandon Beckwith via DM. Alhamdulillah sudah beberapa kali juga tampil di luar negeri, akhirnya saya terpilih menjadi perwakilan Indonesia untuk The World Album by International Artists Project ini. Saya sendiri enggak nyangka sekaligus senang sekali bisa ikut. Visinya KeepClear Records dan Brandon Beckwith juga sejalan dengan pemikiran saya, bahwa musik adalah bahasa terkuat untuk mempersatukan dunia," ungkap Mia Ismi dalam keterangan resmi, Selasa (12/8).
Dalam kesempatan kali ini, Mia Ismi menyuguhkan single terbarunya berjudul Main Cantik (Dangerous Game), yang berbahasa Indonesia-Inggris dan mengusung genre pop alternatif-dark pop.
