Main di Empang Perumahan, Dua Anak Meninggal Akibat Tenggelam

jpnn.com, KARAWANG - Kolam atau empang bekas galian di komplek Perumahan Puri Raya Residence, Desa Pasirjengkol, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memakan korban jiwa.

Dua anak meninggal dunia akibat tenggelam di empang itu, Selasa.

Polisi mengatakan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan para saksi, diketahui bahwa lima anak sempat bermain di sekitar empang bekas galian.

"Dari lima anak itu, tiga anak di antaranya berenang ke dalam empang, sedangkan dua lainnya berada di darat," kata Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan dalam keterangannya, Selasa.

Setelah menerima informasi dari warga, saksi bersama sejumlah warga lainnya segera menuju lokasi untuk melakukan upaya penyelamatan.

"Satu anak perempuan berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Namun, setelah dilakukan pencarian kembali, dua anak laki-laki ditemukan di dasar kolam dan langsung dibawa ke Klinik Shafa Medika untuk mendapatkan penanganan medis," kata dia.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan tenaga medis, dua korban dinyatakan meninggal dunia masing-masing berinisial RDP (7) dan AES (6), keduanya merupakan warga Perumahan Puri Raya Residence Desa Bengle, Kecamatan Majalaya.

"Sementara satu korban lainnya, seorang anak perempuan berinisial ANP (8), berhasil diselamatkan," katanya.