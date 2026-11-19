jpnn.com, JAKARTA - Komika Aci Resti memerankan karakter Tintin dalam film terbaru, yaitu Hungry Ghost Festival.

Dalam film garapan Imam Darto itu, dia beradu akting dengan Endy Arfian dan Fajar Nugra.

Aci mengaku bersyukur mendapat kepercayaan untuk memerankan karakter tersebut dan mendapat porsi adegan yang banyak.

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Kendati demikian, peran itu menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan 29 tahun tersebut.

"Alhamdulillah, dipercaya memerankan karakter yang banyak scenenya. Itu jadi tantangan gue karena gue harus konsisten di setiap scenenya," ujar Aci Resti di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/11).

Dia mengaku jarang mendapatkan porsi adegan sebanyak di film terbarunya itu.

Oleh karena itu, Aci Resti merasa mendapatkan tantangan tersendiri dengan porsi adegan yang cukup banyak.

Sebab, dia harus menjaga konsistensi karakter yang diperankannya tersebut.