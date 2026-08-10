Main di Film Ketok Mejik, Ananta Rispo Gatal Pengin Lakukan Hal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Komika Ananta Rispo mengambil karakter yang berbeda dalam film terbaru, Ketok Mejik.
Berbeda dengan film yang pernah dibintangi sebelumnya, Rispo, sapaannya, mengaku perannya di Ketok Mejik lebih dominan porsi drama.
"Kebetulan ini film saya yang lumayan banyak dramanya karena saya harus ngejalanin cerita, harus ngejalanin dramanya," ujar Rispo di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/8).
Dia tak menampik sempat merasakan kesulitan di awal syuting untuk film tersebut.
Terlebih Rispo dikeliling oleh sesama rekan pemain yang berlatar belakang komedian.
Hal tersebut kerap memicu naluri komedinya untuk melontarkan improvisasi spontan di tengah proses pengambilan gambar yang serius.
"Jadi lumayan sulit di awal-awal, perlu banyak belajar dan karena saya komedian ya, jadi pemainnya semua teman-teman cast-nya komedian semua jadi kadang ada pikiran-pikiran liar begitu, 'ini bisa nih gue beginiin, bisa nih gue beginiin', begitu," kata Rispo.
Dia bahkan mengaku merasa 'gatal' saat melihat pemain lain melakoni adegan komedi.
Komika Ananta Rispo mengambil karakter yang berbeda dalam film terbaru, Ketok Mejik.
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