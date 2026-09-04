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Main di GBLA, Persib Bidik 3 Poin Saat Lawan PSM

Main di GBLA, Persib Bidik 3 Poin Saat Lawan PSM
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Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung dipastikan akan menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), saat menjamu PSM Makassar di pertandingan pekan pertama BRI Super League 2026/2027.

Sebelumnya, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bandung sudah melarang Persib menggunakan Stadion Si Jalak Harupat, dikarenakan pemeliharaan rumput untuk turnamen FIFA ASEAN Cup 2026.

Komisaris PT. Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan soal venue pertandingan.

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Di mana pun bermain, asalkan Persib memenangkan laga.

"Walaupun GBLA belum 100 persen (perbaikan rumput), tapi karena di Si Jalak Harupat sudah tidak boleh dipakai, nanti kita main di sini ya (GBLA)," kata Umuh di Bandung, Jumat (4/9/2026).

"Mudah-mudahan saja ya, semuanya lancar dan tidak ada masalah, yang penting Persib dapat tiga poin."

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Adapun pertandingan perdana nanti, Maung Bandung akan melawan Juku Eka.

Kata Umuh, pertandingan itu tidak mudah, karena laga perdana biasanya sulit untuk kedua tim yang bertanding.

Haji Umuh menyatakan Persib membidik tiga poin saat melawan PSM Makassar di laga perdana BRI Super League 2026/2027.

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