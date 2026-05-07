Main di Mana pun Lawan Persija, Persib Bawa Misi yang Sama
jpnn.com - BANDUNG - Tukang Racik Persib Bandung Bojan Hodak menyatakan timnya siap bermain melawan Persija Jakarta di mana pun arenanya.
Persib menjadi tamu buat Persija pada pekan ke-32 Super League. Bukan digelar di Jakarta, Persija vs Persib dimainkan di Stadion Segiri, Samarinda.
"Semua (pemain) oke. Atmosfer tim bagus. Eli (Eliano Reijnders) sempat terkena benturan lagi di pertandingan terakhir, tetapi dia akan baik-baik saja," kata Hodak.
Dia menuturkan bahwa Persib mengusung misi melanjutkan tren positif timnya saat menghadapi Persija, yaitu menang.
Persib tidak pernah mengalami kekalahan dari Persija dalam tiga musim terakhir.
Hodak menegaskan, modal utama Persib menatap Persija ialah mentalitas juara dan konsistensi yang telah terjaga selama tiga musim terakhir.
Menurut Hodak, catatan tak pernah kalah dari Macan Kemayoran menjadi motivasi tambahan Maung Bandung.
"Mereka (Persija) akan berusaha tampil habis-habisan. Mari lihat, Segalanya bisa terjadi di lapangan," tuturnya.
Persib Bandung menjadi tamu buat Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League. Di Samarinda.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Obieta Bicara Jujur, Ini Rahasia Borneo FC Terus Menempel Persib Bandung
- Persija vs Persib Pindah ke Samarinda, Bojan Hodak Langsung Pasang Sikap
- Jadwal Super League: Juara 2003 & 2006 Belum Aman
- Super League: Borneo FC Kirim Sinyal Keras, Persib Terancam
- Pertaruhan Besar di Segiri: Rekor Persib atau Kebangkitan Persija?
- Laga Persib vs Persija Bak Final, Bos Persib Minta Pemain Tampil Habis-habisan demi Bobotoh