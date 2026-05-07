Main di Mana pun Lawan Persija, Persib Bawa Misi yang Sama

jpnn.com - BANDUNG - Tukang Racik Persib Bandung Bojan Hodak menyatakan timnya siap bermain melawan Persija Jakarta di mana pun arenanya.

Persib menjadi tamu buat Persija pada pekan ke-32 Super League. Bukan digelar di Jakarta, Persija vs Persib dimainkan di Stadion Segiri, Samarinda.

"Semua (pemain) oke. Atmosfer tim bagus. Eli (Eliano Reijnders) sempat terkena benturan lagi di pertandingan terakhir, tetapi dia akan baik-baik saja," kata Hodak.

Dia menuturkan bahwa Persib mengusung misi melanjutkan tren positif timnya saat menghadapi Persija, yaitu menang.

Persib tidak pernah mengalami kekalahan dari Persija dalam tiga musim terakhir.

Hodak menegaskan, modal utama Persib menatap Persija ialah mentalitas juara dan konsistensi yang telah terjaga selama tiga musim terakhir.

Menurut Hodak, catatan tak pernah kalah dari Macan Kemayoran menjadi motivasi tambahan Maung Bandung.

"Mereka (Persija) akan berusaha tampil habis-habisan. Mari lihat, Segalanya bisa terjadi di lapangan," tuturnya.