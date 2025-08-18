Main di Sleman, Borneo FC Bungkam PSBS Biak 1-0, Ini Kemenangan Kedua
jpnn.com, JAKARTA - Gol penalti Mariano Peralta pada menit ke-29 membawa Borneo FC memetik kemenangan dari tuan rumah PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin.
Ini merupakan kemenangan kedua Pesut Etam dalam lanjutan Super League 2025/2026.
PSBS mengancam gawang Borneo pada menit ke-11 melalui striker asal Kolombia, Ruyery Blanco, yang tepat sasaran, tetapi kiper Borneo Nadeo Argawinata sigap menangkalnya.
Pada menit ke-16, Borneo membalas serangan PSBS melalui tendangan bebas Peralta yang ditepis kiper PSBS Kadu.
Setelah gagal pada kesempatan pertama, Perakta menjebol gawang PSBS melalui sepakan penalti pada menit ke-29.
Keputusan penalti ini diambil melalui review Video Assistant Referee (VAR) yang berjalan lebih dari empat menit sejak kejadian pada menit ke-24 karena pelanggaran kepada pemain Borneo, Maicon Souza.
Pesut Etam hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-45. Sayang, sepakan jarak dekat Juan Villa melambung di atas gawang.
Pada babak kedua, PBadai Pasifik mengambil inisiatif menyerang pada menit-menit awal, sampai menit ke-52 Mohcine Hassan melepaskan tendangan yang ditepis oleh Nadeo.
