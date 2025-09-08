menu
Main Domino dengan Eks Tersangka Pembalakan Liar, Raja Juli-Karding Beri Keterangan Berbeda

Main Domino dengan Eks Tersangka Pembalakan Liar, Raja Juli-Karding Beri Keterangan Berbeda

Main Domino dengan Eks Tersangka Pembalakan Liar, Raja Juli-Karding Beri Keterangan Berbeda
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Source for JPNN

jpnn.com - Foto dua pembantu Presiden Prabowo Subianto di kabinet main domino dengan mantan tersangka pembalakan liar bernama Azis Wellang bikin heboh.

Kedua pembantu Prabowo itu ialah Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

Main Domino dengan Eks Tersangka Pembalakan Liar, Raja Juli-Karding Beri Keterangan BerbedaMenteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com

Kedua menteri tersebut sudah memberi klarifikasi terkait peristiwa mereka terekam kamera main domino, tetapi ada yang berbeda dari pernyataan keduanya.

menhut Raja Juli dalam klarifikasinya membantah mengenal dua orang yang bermain domino bersama dirinya dan Menteri Karding.

"Saya tidak kenal dengan dua pemain lainnya. Tidak ada juga pembicaraan soal kasus apa pun pada saat itu," kata Raja Juli, Sabtu (8/9/2025).

Dia mengaku setelah berita ini beredar, barulah dia tahu bahwa salah seorang yang ikut main tersebut ialah Azis Wellang yang diberitakan sebagai pembalak liar.

Raja Juli menjelaskan bahwa sebelum foto itu diambil dia bertemu dengan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).

