Main Event 2026 PMGO Season 1 Sukses Digelar

jpnn.com, JAKARTA - Main Event 2026 PUBG MOBILE Global Open (PMGO) Season 1 rampung digelar.

Sebanyak 32 tim telah berjuang melewati kualifikasi regional dan nasional dalam rangkaian Road to PMGO untuk mendapatkan kesempatan melaju ke Grand Finals dan memperebutkan total prize pool USD500.000 (sekitar Rp8,9 miliar).

Sebagai turnamen pembuka dalam kalender kompetitif esports PUBG MOBILE 2026, 2026 PMGO S1 menjadi titik awal sirkuit esports global PUBG MOBILE tahun ini sekaligus menentukan arah persaingan sepanjang musim.

Penggemar di seluruh dunia bisa menantikan aksi dari tim-tim veteran yang sudah dikenal luas, serta gelombang baru talenta amatir yang siap membuktikan kemampuan mereka di panggung dunia yang akan berlangsung di Jakarta, Indonesia.

Main Event 2026 PMGO S1 memulai persaingan dengan Group Stage, mempertemukan 32 tim yang berhasil mengamankan tempat mereka melalui kualifikasi regional untuk memperebutkan 12 slot bergengsi menuju Grand Finals.

Dua grup yang masing-masing terdiri dari 16 tim memainkan 6 pertandingan penuh aksi, dengan 6 tim teratas dari setiap grup langsung melaju ke Grand Final.

Ke-16 tim di Grup A bertanding pada 2 Juni, sementara tim-tim di Grup B akan menguji kemampuan mereka pada 3 Juni.

Sementara itu, tim yang finis di peringkat 7–14 dari masing-masing grup melaju ke Survival Stage pada 4 Juni, di mana mereka akan berjuang demi satu kesempatan terakhir untuk tetap bertahan di kompetisi.