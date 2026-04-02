Main Film Sebelum Tiga Puluh, Chicco Kurniawan Akui Harus Belajar soal Investasi 

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Chicco Kurniawan didapuk menjadi tokoh utama bernama Ivan dalam proyek layar lebar terbaru bertajuk Sebelum Tiga Puluh.

Demi memaksimalkan aktingnya, Chicco mengaku harus bekerja ekstra keras dalam mendalami kepribadian tokoh tersebut.

Tantangan terbesar yang dirasakan aktor kelahiran 1994 tersebut, yakni memahami materi yang berkaitan erat dengan sektor investasi.

Dia mengaku dituntut tampil seolah-olah memiliki keahlian di bidang finansial tersebut agar karakternya terlihat otentik.

“Struggle banget karena padat banget. Jadi, kalau di film ini buat aku sebagai pemain untuk bisa percaya ngomongin investasi itu gimana. Untungnya difasilitasi. Kalau ditanya struggle, ya, banget,” ujar Chicco Kurniawan saat ditemui dalam jumpa pers di Jakarta Timur, baru-baru ini.

Sebelum Tiga Puluh secara garis besar menyoroti tekanan sosial yang sering dialami individu terkait usia dan pencapaian materi.

Ketakutan akan masa depan dan kegagalan menjadi konflik utama yang harus dihadapi oleh para tokoh di dalamnya.

Melalui film ini, tim produksi ingin menyampaikan pesan moral yang tentang jatuh bangun perjuangan hidup.