Main Film Urang Bunian, Dimas Aditya Sempat Berharap Jadi Orang Minang

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Dimas Aditya membintangi film horor terbaru berjudul Urang Bunian.

Dia pun mengungkapkan rasa bangganya lantaran bisa terlibat dalam proyek film tersebut.

Sebab menurutnya, belum banyak yang mengangkat urban legend atau folklor dari Minang.

"Sebelumnya apresiasi sebesar-besarnya kepada Pak Johansyah karena berani untuk mengangkat tema Minang, yang jarang sekali urban legend atau folklornya diangkat ke layar lebar. Makasih, Pak," ujar Dimas Aditya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/9).

Dimas mengaku tak butuh waktu lama untuk menerima tawaran bermain di film tersebut karena garis keturunan keluarga serta kedekatannya dengan tim produksi.

Tak hanya itu, dia juga merasa bahwa Minang memiliki budaya yang luar biasa.

"Kita punya sastra yang luar biasa dari orang Minang. Kebetulan saya juga orang Minang, bapak saya. Sastrawan kita banyak sekali dari Minang. Politisi jangan ditanya. Kita punya cerita yang sebenarnya kaya. Datanglah waktunya ketika Rendy menawarkan untuk terlibat di film Urang Bunian ini," ucap Dimas Aditya.

Lucunya, dia sempat mengira dirinya bakal memerankan karakter penduduk asli Minang dan berdialog dengan bahasa daerah tersebut ketika ditawari membintangi film Urang Bunian.