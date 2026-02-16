Main Padel hingga Kulineran di Lifestyle Commercial Hub The Terrace

jpnn.com, JAKARTA - The Terrace hadir di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, sebagai destinasi pusat gaya hidup terpadu terbaru.

Pusat gaya hidup hasil revitalisasi area komersial Mitra Terrace tersebut, hadir kembali sebagai one-stop destination.

Menggabungkan fasilitas olahraga premium, pusat kebugaran, relaksasi keluarga, hingga ragam kuliner autentik di jantung pusat bisnis Jakarta Selatan.

Dikembangkan PT Marmitria Land melalui konsep re-use dan refurbishment, The Terrace bertransformasi menjadi lifestyle commercial hub modern bagi pekerja kantoran yang ingin melepas penat.

Direktur Utama PT Marmitria Land Johandi Kumaheri menjelaskan revitalisasi ini menonjolkan estetika dan kenyamanan bagi pengunjung.

"The Terrace mengusung desain atap membrane ikonik, area taman terbuka, serta open stage yang instagramable, menjadikan The Terrace spot hangout baru di Gatot Subroto sekaligus ruang komunitas untuk event, gathering, hingga aktivitas lifestyle urban," kata Johandi di Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Building Manager PT Marmitria Land Rasoki Tandjung menambahkan transformasi ini bertujuan meningkatkan kelas kawasan tersebut menjadi lebih premium, tanpa meninggalkan fungsi awalnya.

Bagi pecinta olahraga, daya tarik utama tempat ini, salah satunya fasilitas padel indoor yang dilengkapi AC penuh, Padeloom.