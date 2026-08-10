Maju Caleg DPR dari Dapil VI Jabar, Bendum PSI Fenty Noverita Siap Mengabdikan Diri untuk Masyarakat

jpnn.com - BEKASI - Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (Bendum DPP PSI) Fenty Noverita, resmi maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari Daerah Pemilihan VI Jawa Barat VI (Kota Bekasi dan Kota Depok).

Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen Fenty lebih dekat mendampingi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di kedua wilayah tersebut di tingkat nasional.

Fenty menyatakan bahwa Bekasi dan Depok adalah wilayah dengan dinamika masyarakat yang sangat beragam, mulai dari pekerja, pelaku UMKM, hingga generasi muda. "Saya ingin hadir dan mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan mereka, lalu memperjuangkannya di DPR RI," kata Fenty dalam keterangan yang dikutip Senin (10/8).

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Fenty mengaku selama ini telah aktif turun langsung ke tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan silaturahmi. Hal tersebut sebagai bagian dari upaya membangun kedekatan dengan warga di Dapil VI Jabar.

Fenty menambahkan bahwa pencalonannya merupakan bagian dari semangat PSI menghadirkan wakil rakyat yang bersih, muda, dan berintegritas.

Sebagai perempuan kelahiran Jawa Barat, Fenty mengaku memiliki kedekatan emosional tersendiri dengan wilayah ini.

"Saya adalah anak Jawa Barat. Ini bukan sekadar dapil bagi saya, tetapi tanah kelahiran yang saya cintai. Oleh karena itu, perjuangan ini terasa sangat personal, dan saya akan mengabdikan diri sepenuhnya untuk masyarakat di sini," paparnya.

Fenty turut mengajak seluruh kader PSI untuk bersatu padu dan bekerja keras memenangkan partai di Dapil VI Jawa Barat. Dia mengajak seluruh kader PSI untuk solid, bekerja keras, dan terus memperluas barisan pertemanan sebanyak-banyaknya di tengah masyarakat.