jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey menyatakan kesiapannya maju sebagai calon ketua umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).

Mengusung semangat Pemimpin Melayani – Melangkah Bersama, Rio menawarkan gagasan pembaruan organisasi bertajuk GAMKI Next Level.

Gagasan tersebut mengusung visi “Tumbuh dalam Persaudaraan, Menggerakkan Pelayanan” dengan menitikberatkan pada penguatan organisasi, pemberdayaan kader, dan pelayanan nyata bagi gereja, masyarakat, serta bangsa.

Rio berpandangan masa depan GAMKI tidak cukup dibangun melalui pergantian kepemimpinan dan rutinitas organisasi semata.

Menurutnya, dibutuhkan konsolidasi menyeluruh, kepemimpinan yang terbuka, serta kemampuan organisasi menerjemahkan nilai-nilai kekristenan dalam tindakan nyata.

"Kepemimpinan bukan sekadar jabatan dan kewenangan, melainkan kesediaan untuk mendengar, merangkul, bekerja bersama, dan memberikan manfaat bagi sesama," katanya, Kamis (26/11)

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Dalam pencalonannya, Rio menawarkan tiga agenda konsolidasi sebagai arah pembaruan GAMKI. Pertama, konsolidasi organisasi dengan mengusung prinsip “Solid dari Pusat, Kuat di Daerah”.

Agenda tersebut diwujudkan melalui penguatan hubungan antara DPP, DPD, dan DPC, tata kelola yang transparan, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi organisasi.