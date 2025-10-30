Majukan Negeri Lewat Inovasi Digital, Bank Mandiri Borong 8 Penghargaan Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri mempertegas perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong percepatan ekonomi nasional melalui transformasi digital berkelanjutan.

Melalui platform Kopra by Mandiri, Bank Mandiri menghadirkan inovasi digital terpadu di segmen wholesale banking yang memungkinkan pengelolaan transaksi bisnis secara lebih efisien, modern, dan terintegrasi.

Hingga kini, Kopra by Mandiri telah menghubungkan lebih dari 30.000 nasabah korporasi, lembaga, dan pelaku usaha di berbagai sektor produktif untuk saling terhubung dan berkembang bersama dalam satu ekosistem digital.

SVP Digital Wholesale Banking Bank Mandiri, BD Budi Prasetyo menyatakan transformasi digital yang dijalankannya bertujuan untuk mengakselerasi sistem keuangan nasional sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi dari hulu ke hilir.

Dia menegaskan melalui Kopra by Mandiri, bank berlogo pita emas ini telah menjadi salah satu penggerak utama ekosistem digital bisnis nasional.

Hingga kuartal III 2025, nilai transaksi yang tercatat di platform tersebut mencapai Rp 19.498 triliun, tumbuh sekitar 20 persen year on year (YoY).

“Sementara itu volume transaksi Kopra by Mandiri telah mencapai 1,1 miliar dalam sembulan bulan terakhir, tumbuh 14 persen YoY. Melalui Kopra by Mandiri, kami membangun ekosistem digital yang menghubungkan korporasi besar, pelaku UMKM, hingga konsumen, sehingga seluruh rantai nilai dapat bergerak lebih efisien dan saling terintegrasi,” ujar BD Budi pada Kamis (30/10) .

Lebih lanjut, Budi menjelaskanKopra by Mandiri saat ini mengelola hampir sepertiga dari total transaksi digital di Indonesia.