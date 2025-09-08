Majukan Pelaku UMKM, MRS Gandeng Bank Mandiri Luncurkan Kredit Usaha Mikro
jpnn.com, JAKARTA - Unit usaha PT Suri Nusantara Jaya (SNJ), PT Suri Retail Nusantara (SRN) menggelar MRS Preneur's Day yang bertujuan untuk "Optimalkan Bisnis Cuan Berbuah Manis" yang diadakan di Jalan Soepomo, Jakarta.
MRS Preneur's Day upaya SRN memajukan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjual produk daging segar maupun aneka daging olahan lainnya.
Acara ini turut dihadiri Direktur operasional PT GFI Boediono Tandu serta Ben Warg Consultan Bije Widiyanto.
Direktur Utama PT SRN Aldi Imam Wibowo mengatakan pada acara tersebut sekaligus digelar peluncuran kredit usaha mikro oleh Bank Mandiri.
"MRS atau Mitra Retail Suri adalah sebuah program yang ditujukan untuk menyasar para pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal dan melakukan kerja sama bisnis dengan SRN atau SNJ. Kerja sama ini dilakukan antara SNJ dengan Bank Mandiri sehingga para pelaku UMKM dapat mengembangkan bisnisnya," ungkap Aldi, Senin (8/9).
Aldi menambahkan untuk pemberian kredit, saat ini Bank Mandiri memberikan plafon pinjaman maksimal sebesar Rp 25 juta.
Ke depannya, kata Aldi, nilai pemberian kredit bisa terus bertambah tergantung pada berkembangnya unit usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM.
"Saat ini SRN maupun SNJ telah memiliki database, dari database tersebut tercatat kami telah memiliki sekitar 1.500 UMKM yang bermitra dan seluruhnya bisa mengajukan kredit pinjaman pada Bank Mandiri," kata Aldi.
MRS menggandeng Bank Mandiri meluncurkan kredit usaha mikro untuk memajukan pelaku UMKM.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dukung Pelaku Usaha Go Global, Bea Cukai Gelar Bimbingan Teknis Ekspor
- Konsisten Layani Keuangan Inklusif untuk UMKM, BRI Dianugerahi Penghargaan Ekonomi Hijau
- 50 Ibu-Ibu Ikuti Pelatihan Baking, Sandiaga: Perempuan Berdaya, Keluarga Sejahtera
- BRI Dampingi Diaper Ramah Lingkungan Asal Surabaya hingga Naik Kelas
- Lewat DEB, Pertamina Dorong Pemberdayaan Masyarakat & Pertumbuhan Ekonomi Lokal
- HIPMI Jaya Apresiasi Langkah Pramono Membebaskan Sewa Kios di Blok M