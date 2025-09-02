menu
JPNN.com » Daerah » Mak-Mak Bubarkan Kericuhan Demo di DPRD Kaltim, Mundur!

Mak-Mak Bubarkan Kericuhan Demo di DPRD Kaltim, Mundur!

Mak-Mak Bubarkan Kericuhan Demo di DPRD Kaltim, Mundur!
Tangkapan layar- Seorang emak-emak memberi aba-aba kepada para pendemo untuk membubarkan diri, di Samarinda, Senin (1/9/2025). ANTARA/HO-IG KaltimEtam/Ahmad Rifandi

jpnn.com, SAMARINDA - Aksi heroik dilakukan seorang mak-mak di tengah demonstrasi pada waktu lepas senja, Senin (1/9), di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), di Samarinda.

Mak-mak bernama Sulastri itu terekam berupaya melerai kericuhan demonstrasi.

Sambil menahan isak tangis, Sulastri meminjam mikrofon dari mobil taktis kepolisian.

Meski hanya seorang diri, dia dengan berani maju untuk melerai dan berhasil memukul mundur kedua belah pihak yang bersiap untuk bentrok.

Dia kemudian menyuarakan pesan demi menyentuh nurani para pedemo serta aparat yang berjaga.

"Demi orang tua kalian, demi masa depan kalian, demi negara kita, ayo kita mundur," seru Sulastri.

Kalimatnya yang diucapkan sambil terisak itu diiringi aba-aba tangannya yang meminta kedua kubu untuk menahan diri dan membubarkan diri dari lokasi pertikaian.

Aksi heroik Sulastri yang terekam dan diunggah ke media sosial dengan cepat memicu beragam komentar dari publik.

Aksi heroik dilakukan seorang mak-mak di tengah demonstrasi di depan gedung DPRD Kaltim.

