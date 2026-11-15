jpnn.com, JAKARTA - Dinamika politik tanah air terkait nama pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia terus bergulir.

Di tengah menguatnya berbagai nama, kelompok Emak Muda muncul dengan mendeklarasikan dukungan bagi Ketua Harian Partai Gerindra, *Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad untuk mengemban amanah sebagai Wapres RI.

Ketua Harian Emak Muda (EMUD), Siti Fauziah Azfi Hasibuan mengatakan dukungan EMUD kepada Dasco bukanlah keputusan spontan atau ikut-ikutan.

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Dalam pernyataan dukungan tersebut pada Minggu (15/11), Fauziah mengatakan keputusan mendukung Dasco menjadi Wapres RI setelah melakukan konsolidasi dengan jaringan EMUD di 28 provinsi.

"Ada tiga alasan fundamental yang menjadi dasar pertimbangan emak-emak muda di seluruh Indonesia," ujar Fauziah.

Pertama, menurutnya terkait rekam jejak Dasco yang berpihak pada nasib perempuan.

Fauziah mengungkapkan sosok Dasco selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh politik yang paling konsisten mendorong afirmasi perempuan dalam politik.

Bukan hanya wacana, Dasco secara nyata mendorong implementasi kuota keterwakilan perempuan minimal 30 persen di legislatif, eksekutif, hingga struktur partai politik.