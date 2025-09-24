Mak-Mak Mandiri

jpnn.com - "Kalian berlima mau ke mana?" tanya saya.

"Ke Shanghai, Chongqing, Chengdu, Bi Peng Guo, dan Guangzhou," jawab salah seorang dari lima ibu muda itu.

"Semua dapat izin suami?"

"Tentu," sahut satunya.

Yang dua sudah pernah sekali ke Tiongkok. Yang tiga baru kali ini.

"Pakai travel apa?"

"Kami atur sendiri. Yang cari tiket saya. Cari-cari yang termurah. Yang cari hotel dia," jawab yang lain lagi.