Mak-Mak, Ojol, hingga Mahasiswa Dukung Airlangga Jadi Capres 2024

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Gerakan Berkreasi Bersama Airlangga Hartarto (BerkAH) Ikhwanul Ma'arif menyatakan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk maju dalam Pilpres 2024 terus mengalir.



Menurutnya, berbagai pihak puas dengan kinerja Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian dan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).



"Untuk itu, kami terus bergerak ke masyarakat, yang kali ini di Kuningan, untuk menyerap aspirasi, sekaligus menyosialisasikan kiprah Pak Airlangga selaku inspirator kami. Pak Airlangga memang pantas for the next president," kata Ikhwanul dalam keterangan di Jakarta, Rabu (23/3).



Ikhwanul pun mengapresiasi antusiasme sahabat Gerakan BerkAH Kuningan, terutama emak-emak pelaku UMKM yang bisa bertahan dan bangkit dari pandemi.



Pihaknya mengaku mendapat banyak masukan, aspirasi dan ini akan dikaji.

"Ini juga menjadi semangat untuk terus mendukung program-program baik dari Menko Airlangga dan mengupayakan agar Pak Airlangga bisa menang di pemilu mendatang," jelasnya.



Ikhwanul menjelaskan Gerakan BerkAH merupakan wadah interaksi, kolaborasi, dan sosialisasi berbagai inisiatif dan kiprah Airlangga Hartarto.

Gerakan BerkAH ingin berkontribusi untuk mewujudkan persatuan, ekonomi kreatif dan kesejahteraan sosial.



"Kami bergerak bersama, menyapa dan mendengar aspirasi masyarakat dari berbagai latar belakang, baik itu anak muda, komunitas ekonomi kreatif, pengusaha, aktivis, petani, nelayan, PKL, buruh dan mahasiswa dan lainnya," ungkapnya.

Komunitas muda kreatif Gerakan BerkAH pun bergerak sosialisasikan Airlangga Hartarto di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Kuningan, Selasa (22/3).



Puluhan mak-mak pelaku UMKM, ojek online, hingga mahasiswa menyampaikan harapan dan dukungan agar Airlangga Hartarto menjadi presiden selanjutnya.



"Pak Airlangga orangnya bagus untuk dijadikan presiden. Karena orangnya mau bersosialisasi dengan masyarakat, kemarin waktu minyak goreng langka, Pak Airlangga turun operasi pasar di daerah-daerah" kata Mimin (45) salah seorang pelaku UMKM.



Menurut dia, Airlangga juga sering memberikan bantuan, untuk pedagang kaki lima dan warung.

"Mudah-mudahan ke depannya pak Airlangga jadi presiden kita," kata Mimin.



Satria (34), salah satu pelaku UMKM mengapresiasi kehadiran Gerakan BerkAH di Kuningan.



Dia menilai Gerakan BerkAH mampu merangkul kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang.



"Harapannya Gerakan BerkAH ke depan bisa lebih besar lagi, lebih masif lagi, bisa merangkul aliansi dan organisasi di kampus, agar anak-anak muda kita bisa berkreasi bersama," ungkapnya.(mcr8/jpnn)