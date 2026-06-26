Makan Berempat di BATIQA Hotel Palembang Cuma Rp 250 Ribu, Nikmati Hidangan Lezat
jpnn.com, PALEMBANG - Menikmati hidangan di hotel kini tak lagi identik dengan harga mahal.
Melalui Paket Merapat, masyarakat bisa merasakan pengalaman bersantap di suasana hotel yang nyaman dan ekslusif hanya dengan Rp 250.000 nett untuk empat orang.
Paket ini menawarkan beragam menu favorit bercita rasa khas dengan porsi yang pas untuk dinikmati bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja.
BATIQA Hotel Palembang memahami bahwa konsumen saat ini tidak hanya mencari makanan yang enak, tetapi juga menginginkan nilai lebih berupa kenyamanan tempat, pelayanan yang ramah, serta suasana yang mendukung kebersamaan.
"Kami ingin memberikan pengalaman kuliner eksklusif di hotel berbintang yang tetap terjangkau. Paket Merapat merupakan ajakan untuk kembali mempererat hubungan dan menikmati kebersamaan dalam suasana yang nyaman dan hangat dengan harga yang terjangkau" ujar Bobby Andrean selaku Restaurant & Banquet Manager BATIQA Hotel Palembang, Jumat (26/6/2026).
Adapun paket kuliner ini menyajikan menu makan siang maupun makan malam yang sangat bervariasi dan menggugah selera.
Satu porsi paket merapat sudah mencangkup hidangan ikonik seperti pindang patin, ayam goreng kecap, ikan nila bakar, sayur masak kari, tahu & tempe goreng bawang dan nasi putih hingga potongan buah segar, lalapan, sambal nanas, acar hingga es teh manis.
"Promo paket merapat ini tersedia setiap hari dan dapat di nikmati langsung di restoran hotel," kata Bobby.
Melalui Paket Merapat di BATIQA Hotel Palembang, masyarakat bisa merasakan pengalaman bersantap yang ekslusif hanya Rp 250.000.
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