Makan Bergizi Gratis: Visi Besar Prabowo Subianto Membangun Fondasi Bangsa

Makan Bergizi Gratis: Visi Besar Prabowo Subianto Membangun Fondasi Bangsa

Oleh: Nazar El Mahfudzi

Sejak mulai dijalankan pada awal 2025 atau genap setahun berjalan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau lebih dari 55 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Foto: Dokumentasi BGN

jpnn.com - Program makan bergizi gratis yang diinisiasi pemerintahan Prabowo Subianto tidak dapat dipahami sekadar sebagai kebijakan sosial.

Ia merupakan representasi dari visi besar pembangunan bangsa yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi tantangan kemiskinan struktural dan ketimpangan akses gizi, kebijakan ini menjadi intervensi strategis yang menyasar akar persoalan.

Dalam perspektif Human Capital Theory, investasi pada manusia termasuk kesehatan dan nutrisi yang merupakan determinan utama produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Becker, 1964).

Dengan demikian, pemenuhan gizi bukan sekadar urusan kesejahteraan, tetapi bagian dari strategi pembangunan nasional jangka panjang.

Melalui Badan Gizi Nasional, pemerintah mulai mengimplementasikan program ini secara sistematis sejak 2025 dengan menyasar kelompok rentan seperti pelajar, balita, dan ibu hamil.

Pendekatan ini sejalan dengan praktik global yang menempatkan intervensi gizi sebagai fondasi pembangunan manusia sejak usia dini.

Namun demikian, jika dilihat dalam perspektif komparatif, posisi Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara Asia lainnya.

Pada akhirnya, visi besar Prabowo Subianto tidak hanya diukur dari keberanian merancang program, tetapi dari kemampuan memastikan keberlanjutan dan dampaknya

