Makan Konate: Isenmulang Kalteng FC Harus Bangkit
jpnn.com, JAKARTA - Isenmulang Kalteng FC belum mampu keluar dari tren negatif pada awal Super League 2026/27.
Setelah menelan dua kekalahan beruntun, pemain senior Makan Konate menyerukan kebangkitan pada rekan-rekannya.
Isenmulang kembali gagal meraih poin setelah dihajar Bali United FC dengan skor 1-4 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9) malam.
Bali United tampil dominan dan sukses membuat pertahanan tim promosi tersebut kerepotan.
Thijmen Goppel menjadi bintang kemenangan Serdadu Tridatu lewat dua gol yang dicetak pada menit ke-35 dan 90.
Dua gol lainnya masing-masing disumbangkan Teppei Yachida pada menit 45+2 dan Irfan Jaya pada menit ke-77.
Isenmulang hanya mampu membalas melalui gol Douglas Cruz menjelang pertandingan berakhir.
Kekalahan tersebut membuat Isenmulang Kalteng FC masih tanpa poin, setelah melewati dua pertandingan pertama musim ini.
Isenmulang Kalteng FC menelan dua kekalahan beruntun. Makan Konate meminta timnya bangkit dan melakukan evaluasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Arema FC Tertahan di Parepare, Bali United Pimpin Klasemen
- Persija Jakarta Dapat Suntikan Energi Baru dari Korea untuk Musim 2026/27
- Jelang Persija vs Persib, Igor Tolic Bicara Gengsi dan Harga Diri
- Arema FC Punya Misi Besar di Markas PSM, Saatnya Hapus Kutukan Laga Tandang
- Menjelang PSM vs Arema FC, Singo Edan Bertekad Putus Rekor Buruk 5 Musim
- Persija vs Persib: Beckham Putra Ingin Lakukan Selebrasi di GBK