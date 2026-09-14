Makan Konate: Isenmulang Kalteng FC Harus Bangkit

jpnn.com, JAKARTA - Isenmulang Kalteng FC belum mampu keluar dari tren negatif pada awal Super League 2026/27.

Setelah menelan dua kekalahan beruntun, pemain senior Makan Konate menyerukan kebangkitan pada rekan-rekannya.

Isenmulang kembali gagal meraih poin setelah dihajar Bali United FC dengan skor 1-4 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (12/9) malam.

Bali United tampil dominan dan sukses membuat pertahanan tim promosi tersebut kerepotan.

Thijmen Goppel menjadi bintang kemenangan Serdadu Tridatu lewat dua gol yang dicetak pada menit ke-35 dan 90.

Dua gol lainnya masing-masing disumbangkan Teppei Yachida pada menit 45+2 dan Irfan Jaya pada menit ke-77.

Isenmulang hanya mampu membalas melalui gol Douglas Cruz menjelang pertandingan berakhir.

Kekalahan tersebut membuat Isenmulang Kalteng FC masih tanpa poin, setelah melewati dua pertandingan pertama musim ini.