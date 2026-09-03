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Makan Konate Pimpin Isenmulang Kalteng FC Bidik Poin di Kanjuruhan, Arema Wajib Waspada

Makan Konate Pimpin Isenmulang Kalteng FC Bidik Poin di Kanjuruhan, Arema Wajib Waspada
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Pesepak bola Makan Konate saat menjalani pemusatan latihan bersama Isenmulang Kalteng FC di Malang, Jawa Timur. Foto: Instagram/@isenmulangkaltengfc

jpnn.com - Pemain Isenmulang Kalteng FC Makan Konate bertekad membawa timnya mencuri poin pada laga perdana Super League 2026/27 melawan Arema FC.

Pesepak bola kelahiran 10 November 1991 itu menyebut para pemain Laskar Tambun Bungai memiliki tekad yang sama untuk memberikan kejutan pada pertandingan pertama.

"Kami tahu Arema adalah tim yang sudah lama bermain di Liga Super. Kami datang ke sini untuk mencari poin," ujar pemain asal Mali itu.

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"Kami sudah siap menghadapi Arema dengan atmosfer yang bagus. Insyaallah, besok kami mengikuti strategi pelatih agar bisa bermain maksimal."

Isenmulang Kalteng FC menjalani pemusatan latihan selama satu bulan penuh di Malang, Jawa Timur.

Persiapan tersebut membuat Makan Konate optimistis menghadapi Singo Edan. Dia menilai timnya bisa tampil lebih lepas karena tidak dibebani ekspektasi sebesar tuan rumah.

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"Insyaallah, kami bisa mendapatkan poin penuh melawan Arema besok," ujar pemain berusia 34 tahun tersebut.

Konate juga mengaku antusias kembali bermain di Malang dan menghadapi mantan timnya.

Pemain Isenmulang Kalteng FC, Makan Konate bakal pimpin rekan-rekannya bikin kejutan di laga perdana Super League 2026/27 melawan Arema FC, Jumat (4/9)

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