Makan Konate Pimpin Isenmulang Kalteng FC Bidik Poin di Kanjuruhan, Arema Wajib Waspada
jpnn.com - Pemain Isenmulang Kalteng FC Makan Konate bertekad membawa timnya mencuri poin pada laga perdana Super League 2026/27 melawan Arema FC.
Pesepak bola kelahiran 10 November 1991 itu menyebut para pemain Laskar Tambun Bungai memiliki tekad yang sama untuk memberikan kejutan pada pertandingan pertama.
"Kami tahu Arema adalah tim yang sudah lama bermain di Liga Super. Kami datang ke sini untuk mencari poin," ujar pemain asal Mali itu.
"Kami sudah siap menghadapi Arema dengan atmosfer yang bagus. Insyaallah, besok kami mengikuti strategi pelatih agar bisa bermain maksimal."
Isenmulang Kalteng FC menjalani pemusatan latihan selama satu bulan penuh di Malang, Jawa Timur.
Persiapan tersebut membuat Makan Konate optimistis menghadapi Singo Edan. Dia menilai timnya bisa tampil lebih lepas karena tidak dibebani ekspektasi sebesar tuan rumah.
"Insyaallah, kami bisa mendapatkan poin penuh melawan Arema besok," ujar pemain berusia 34 tahun tersebut.
Konate juga mengaku antusias kembali bermain di Malang dan menghadapi mantan timnya.
Pemain Isenmulang Kalteng FC, Makan Konate bakal pimpin rekan-rekannya bikin kejutan di laga perdana Super League 2026/27 melawan Arema FC, Jumat (4/9)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Bandung vs PSM Makassar: Danijel Loncar Sudah Tidak Sabar Merasakan Ini
- Isenmulang Kalteng FC Berani Tantang Arema FC, Target Besar Dibawa ke Kanjuruhan
- Umuh Muchtar: Yang Penting Persib Dapat Tiga Poin
- 5 Hal Buruk yang akan Menyulitkan Persib Musim Ini
- Marc Klok Puji Skuad Persib Bandung, tapi Ada Masalah yang Tak Boleh Diabaikan
- Danijel Loncar Tak Pikir Panjang Gabung Persib Bandung, Ternyata Ini Alasannya