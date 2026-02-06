Makan Susu

menu
Oleh: Dahlan Iskan

Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - FOTO makan siang di Madinah itu saya kirim ke juragan mereka –dengan rasa bangga. Itulah foto anak-anak muda yang berprestasi di Cimory.

Prestasi itulah yang membuat mereka mendapat hadiah umrah. Sepuluh orang. Dari berbagai kota di Indonesia. Secara bergelombang.

Merekalah salah satu yang membuat Cimory terkemuka. Menjadi juara Indonesia. Di bidang minuman yogurt yang anak Anda juga menggemarinya.

Yang dikalahkan Cimory bukan sembarang lawan: produk dari Jepang. Yakult. Yang agresif itu. Pun di bidang yogurt, Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri: lewat Cimory.

Setelah menerima foto dari Madinah itu juragan Cimory kirim balasan: "Iya... kami percaya pendekatan kepada Tuhan adalah awal dari akhlak yang baik... Ini juga menjadi pembekalan buat Miss Cimory," ujar Bambang Sutantio, pendiri Cimory Group.

Saya terakhir bertemu Bambang di Perth, Australia Barat. Tahun lalu. Yakni di forum pengusaha Indonesia di sana. Di resto Tempayan. Sama-sama jadi narasumber.

Cimory, katanya, singkatan dari Cisarua Mountain Dairy –susu gunung Cisarua. Dari Cisarualah Bambang memulai usahanya. Dari menampung susu sapi produksi peternak di kawasan Puncak itu. Sampai akhirnya jadi raksasa.

