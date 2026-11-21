jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menekankan pentingya kebutuhan anak-anak akan protein bisa terpenuhi.

Menurut dia, protein untuk anak tidak selalu dari makanan mahal, karena ada telur yang gampang diperoleh dengan harga terjangkau.

“Kalau daging mahal, kemudian ayam juga kadang mahal, nah, telur itu protein yang kandungannya tinggi, tetapi harganya enggak terlalu mahal,” ujar Mas Dar -panggilan akrab Sudaryono- saat mengunjungi salah satu pos pelayanan terpadu atau posyandu di Jambi pada Jumat (20/11/2026).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono saat mengunjungi pos pelayanan terpadu atau posyandu di Jambi, Jumat (20/11/2026). Foto: Biro Hukum dan Humas BGN

Peraih gelar Bachelor of Engineering (B.Eng.) dari National Defence Academy of Japan itu meyakini telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang mengandung berbagai zat gizi penting bagi tubuh.

Mas Dar menyebut konsumsi telur sebagai bagian dari pola makan beragam dan seimbang bisa membantu mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak.

Dalam kesempatan itu, Mas Dar juga mengingatkan para orang tua tetap menyediakan protein tambahan meski anak-anak mereka telah menjadi penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).

Alumnus SMA Taruna Nusantara itu menegaskan bahwa protein tambahan di rumah itu bisa dipenuhi dengan telur.