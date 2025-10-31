3 Makanan untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi
jpnn.com, JAKARTA - HIPERTENSI atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang menyerang orang dewasa.
Penderita hipertensi perlu memilih makanan dengan porsi dan kalori yang sesuai.
Kamu bisa melihat daftar makanan untuk menurunkan darah tinggi di bawah ini.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Kentang
Kentang merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung tinggi kalium dan magnesium serta serat, yang mampu menurunkan tekanan darah tinggi.
Namun, sebaiknya jangan gunakan terlalu banyak garam ketika memasak atau mengonsumsi kentang.
2. Oatmeal
Oatmeal merupakan makanan yang mengandung rendah natrium dan lemak serta tinggi serat, sehingga cocok sebagai penurun tekanan darah tinggi.
Kamu bisa memilih oatmeal sebagai menu sarapan. Jika merasa oatmeal terlalu hambar, kamu bisa menambahkan buah segar atau sedikit madu.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan salah satunya ialah oatmeal.
