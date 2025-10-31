menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Makanan untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi

3 Makanan untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi

3 Makanan untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi kentang. Foto: Daily Mirror

jpnn.com, JAKARTA - HIPERTENSI atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang menyerang orang dewasa.

Penderita hipertensi perlu memilih makanan dengan porsi dan kalori yang sesuai.

Kamu bisa melihat daftar makanan untuk menurunkan darah tinggi di bawah ini.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kentang

Kentang merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung tinggi kalium dan magnesium serta serat, yang mampu menurunkan tekanan darah tinggi.

Namun, sebaiknya jangan gunakan terlalu banyak garam ketika memasak atau mengonsumsi kentang.

Baca Juga:

2. Oatmeal

Oatmeal merupakan makanan yang mengandung rendah natrium dan lemak serta tinggi serat, sehingga cocok sebagai penurun tekanan darah tinggi.

Kamu bisa memilih oatmeal sebagai menu sarapan. Jika merasa oatmeal terlalu hambar, kamu bisa menambahkan buah segar atau sedikit madu.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan salah satunya ialah oatmeal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI