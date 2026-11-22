jpnn.com, JAKARTA - Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka opsi tuntutan hukuman mati melalui persidangan in absentia terhadap buronan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina (Persero), Muhammad Riza Chalid, menuai dukungan luas dari pegiat antikorupsi dan praktisi hukum.

Sinyal penuntutan maksimal tersebut sebelumnya disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi di Pontianak, Sabtu (21/11/2026).

Langkah ini dinilai menjadi jawaban konkret atas keraguan publik mengenai ketegasan Korps Adhyaksa dalam menuntaskan skandal korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah tersebut.

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Dukungan tegas salah satunya datang dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah Jampidsus Kuntadi yang berjalan sesuai arahan Jaksa Agung untuk menuntaskan perkara Riza Chalid.

"Kalau saya dukung penuh. Kalau Pak Kuntadi rencananya seperti itu bagus. Kalau tidak tuntutan hukuman mati, ngapain capek-capek melakukan sidang in absentia. Dengan sidang in absentia, tingkat kejengkelannya saja sudah sangat tinggi," ujar Boyamin dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Menurut Boyamin, Riza Chalid merupakan sosok buronan yang sangat licin. Ia menyebut tersangka kerap berganti-ganti paspor, bahkan sempat terdeteksi masuk ke wilayah Indonesia sebelum akhirnya kembali menghilang dari pantauan penegak hukum.

"Riza Chalid licin, berapa kali paspor ganti. Pernah masuk ke Indonesia. Jadi memang harus sidang in absentia dan tuntutan mati. Saya dukung penuh," tegasnya.

Boyamin mendesak Kejagung agar tidak bertindak setengah-setengah dalam mengeksekusi rencana tersebut. Ia menilai tuntutan maksimal sangat layak dijatuhkan mengingat status tersangka yang melarikan diri serta nilai kerugian keuangan negara yang sangat fantastis.