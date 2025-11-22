MAKI Harap PN Denpasar Objektif di Perkara Bali Towerindo versus Pemkab Badung

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meyakini Pengadilan Negeri (PN) Denpasar akan objektif menangani gugatan wanprestasi PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) terhadap Pemerintah Kabupaten Badung terkait perjanjian penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu.

Gugatan Bali Towerindo terhadap Pemkab Badung ini terdaftar dengan Nomor 1372/Pdt.G/2025/PN Dps. Perkara tersebut sudah mulai sidang dengan agenda mediasi pada 20 Oktober 2025 lalu.

“Menurut saya ya apa yang dilakukan Pemkab Bandung itu benar, Pemkab Bandung itu benar. Dan Bali Towerindo kalau merasa dirugikan ya menggugat itu ya kita hormati saja. Tapi apakah nanti dikabulkan atau tidak kan melihatnya, hakim akan melihat objektif seperti apa gitu,” kata Boyamin kepada wartawan, Sabtu (22/11).

Gugatan wanprestasi yang dilayangkan Bali Towerindo terhadap Pemkab Badung ini terkait dengan Surat Perjanjian Nomor 555/2818/DISHUB-BD dan Nomor 018/BADUNG/PKS/2007 yang diteken pada 7 Mei 2007 terkait penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terintegrasi di wilayah Badung.

Dalam dokumen Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Denpasar, Bali Towerindo menilai Pemkab Badung tidak memenuhi ketentuan perjanjian yang diperoleh Bali Towerindo melalui mekanisme lelang izin pengusahaan. Dalam petitum, penggugat meminta pengadilan menyatakan perjanjian tersebut sah dan mengikat serta menyatakan adanya wanprestasi oleh tergugat.

Bali Towerindo juga menuntut ganti rugi sebesar Rp 3,37 triliun kepada Pemkab Badung. Selain itu Bali Towerindo juga memintah hakim menghukum atau memerintahkan tergugat menandatangani addendum perpanjangan perjanjian hingga 2047, sesuai ketentuan izin pengusahaan tahun 2007.

Boyamin menilai Pemkab Badung sudah tepat memberikan izin pendirian tower kepada perusahaan selain Bali Towerindo.

Menurutnya, jika tidak demikian Pemkab Badung akan dianggap melakukan monopoli.