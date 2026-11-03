Makin Agresif Garap Pasar Enterprise, Telkom Resmi Akuisisi Saham Digiserve

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom memperkuat langkah transformasi dan optimalisasi pada solusi B2B ICT Solution melalui pengambilalihan saham PT Digital Aplikasi Solusi (Digiserve) yang berlaku efektif secara hukum (Legal Day-1) pada 1 November 2026.

Dengan efektifnya aksi korporasi tersebut, Digiserve menjadi anak perusahaan langsung Telkom dengan nama badan hukum PT Telkom Solusi Indonesia.

Keputusan ini mempertegas komitmen Telkom untuk menggarap pasar enterprise lebih agresif melalui entitas yang difokuskan untuk melayani kebutuhan solusi ICT pelanggan korporasi di berbagai industri.

Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno menyampaikan langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi strategi transformasi TLKM 30 dalam memperkuat kapabilitas dan daya saing bisnis enterprise Telkom, sejalan dengan perkembangan teknologi dan dinamika kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks.

“Transformasi ini menjadi bagian dari upaya Telkom untuk memperkuat fondasi bisnis enterprise sekaligus membuka lebih banyak peluang inovasi dan kolaborasi strategis yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis serta menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi perusahaan, pelanggan, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Nanang.

Dari sisi pengelolaan portofolio dan pengembangan bisnis, akuisisi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat keselarasan strategi, tata kelola, serta optimalisasi sinergi bisnis dalam ekosistem TelkomGroup.

Struktur baru ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih terarah dan pelaksanaan strategi bisnis yang lebih optimal.

“Pengambilalihan saham Digiserve merupakan bagian dari upaya penataan dan penguatan portofolio perusahaan agar selaras dengan arah transformasi Telkom dan optimalisasi sinergi bisnis,” jelas Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom Seno Soemadji.